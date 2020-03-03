كل ما تريد معرفته عن شقق ووحدات مشروع بيت الوطن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم الراغبين في حجز الأراضى والوحدات، بالمرحلة السابعة، ضمن مشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، الذين يقومون بسداد أقسام الأراضي بالعملة الصعبة لدعم الاقتصاد المصري.





8 مدن جديدة

‫كشفت وزارة الإسكان، عن موافقة مجلس الوزراء على طرح أراضي جديدة بالمرحلة السابعة، من مشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وتشمل المرحلة السابعة، قطع أراضي سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة، وهي: الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق والسادات.





وشمل الإعلان، وحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة، وهي: الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تحدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأسعار بالاعتماد على اللوائح، يحدد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى، على أن يسدد المتقدم بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين الماضين عن الطرح، أو سداد الأقساط، بتقييم البنك المركزي المصري.‬





‫خطوات السداد

‫أكدت وزارة الإسكان على ضرورة كتابة المتقدم كود الحجز الخاص بالمرحلة السابعة بالتحويل البنكي، يرسل صورة "سويفت" التحويل، يتضمن كود الحجز غير مكتوب بخط اليد، ويجري المتقدم التحويل على البريد الإلكتروني بالموقع، ويذكر المتقدم رقم كود الحجز لمنع عدم تسجيل التحويل البنكي.





وأوضحت الوزارة، أنه في حالة تقديم تحويلات غير متضمنة لكود الحجز، أو ورود صورة التحويل البنكي بكود الحجز بخط اليد، فيتم تسجيل التحويل في اليوم التالى لتاريخ استحقاقه الوارد بكشوف البنك المركزى.‬





شروط التقديم

‫تتضمن شروط التقديم، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويملك إقامة سارية في الخارج (أو ما يُعادلها)، ولا يقل سنه عن 21 عاما، وتكون أولوية الحجز بأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، ويقوم المتقدم بالحجز عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل بشرط وجود العملة بالحسابات البنكية قبل بداية الحجز بشهرين.





يبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، تبدأ مرحلة التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، وفي حال سداد المبلغ كامل في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة، يحصل المتقدم على خصم 7.5 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، يبدأ تسجيل التحويلات في بداية العام الحالي قبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس.‬





‫شروط أخرى

و‫كشفت وزارة الإسكان للمشروعات القومية، عن إمكانية تخصيص قطعتي أرض للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة بهذه المرحلة، وتلغي الوزارة التخصيص في حالة مخالفة ذلك، يستطيع من سداد مبالغ مالية لم يحجز في المراحل الماضية الاستفادة بهذه المرحلة من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار.





وتسمح الوزارة بتعديل الرغبة للمحولين بهذه المرحلة فقط بين مكونات المشروع ( أراضي ووحدات) بعد الانتهاء من تسجيل جميع التحويلات، وتترك الوزارة مهلة لتلقى تعديل الرغبة على البريد الخاص بالموقع لمدة 4 أيام من انتهاء تسجيل وتسجل الوزارة الطلبات بأولوية التحويل البنكي بكشوف البنك المركزى المصري، ولا تقبل الوزارة تحويل المبالغ من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر سواء للحاجز نفسه أو للغير.‬





سداد الأقساط الأرض

‫يسدد المتقدم لشراء الأرض دفعة مقدمة 25 %، ويسدد الباقي على 5 أقساط سنوية بالفوائد البنكية على الرصيد الباقي، ويبلغ سعر فائدة 3.5 % سنويًا، على أن يسدد المتقدم القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، تحسب الوزارة المساوي للدولار لكل من القسط وفوائده بسعر يوم استحقاق القسط





تحسب الوزارة غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد، وتكون طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويلتزم المتقدم باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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سداد أقساط الشقق

‫يسدد المتقدم للوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، دفعة مقدمة 40 % من إجمالي ثمن الوحدة، ولا تسمح الوزارة بالاستفادة بأية مبالغ زائدة من حجوزات سابقة بالمراحل السابقة، ويسدد المتقدم الباقى على 3 أقساط، يسدد المتقدم القسط الأول بعد سنة من الاستلام، تحسب الوزارة المساوي للدولار للقسط بسعر يوم استحقاق القسط، تحسب غرامة التأخير على سداد القسط من تاريخ استحقاق القسط،





يلتزم المشترى بسداد وديعة صيانة 5 % يدفعها مع الدفعة المقدمة، يسددها لاتحاد الشاغلين حتى إنشائه تحصل الهيئة الصرف على العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تقوم بإدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع، كما يلتزم المشترى بدفع أى فروق طبقا لما يحدث على وحدات المشروع، ولا تشمل قيمة الوحدة مصروفات الصيانة.‬