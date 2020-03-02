أخبار الزمالك اليوم الإثنين: تصريح مفاجئ من النقاز.. الخطوة الأولى لخطف نجم الأهلي.. فيروس كورونا يُهاجم الزمالك والترجي





شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين ٢ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تصريح مفاجئ من النقاز واتخاذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي وكورونا يهدد مباراة الزمالك والترجي وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة





يدرس نادي الزمالك الدخول في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.





ووفقا للتقارير الصحفية فإن مسئولي نادي الزمالك استفسروا عن موقف صالح جمعة في الأهلي وإمكانية التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





مرتضى منصور يطرد عمال الزمالك





أعلن مرتضي منصور رئيس الزمالك طرد كافة العاملين بالنادي الذين قاموا بوقفة احتجاجية بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم.





وقال مرتضي منصور في فيديو منذ قليل: هناك مؤمرات ضد النادي على مدار الـ24 ساعة الماضية بسبب الحجز على الأموال، ولكني بطمن الجماهير واعضاء الجماهير بأن النادي بخير.





وواصل: سوف أدفع مرتبات هؤلاء الموظفين من جيبي الخاص ولكني لا أريد رؤيتهم مرة أخرى داخل النادي، في ظل عدم احترامهم لما كنت أفعله في الوقت السابق من مكافآت وزيادة مرتبات.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





حمدي النقاز: قدمت التهنئة لنجوم الزمالك بعد الفوز على الترجي





أثنى حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق على أداء الزمالك في مباراتي الترجي التونسي بنهائي كأس السوبر الإفريقي، ولقاء الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية :"الزمالك قدم مستوى مميز للغاية في مباراة الترجي الأولى ونجح في تحقيق الفوز والتتويج بالكأس".





وأضاف :"في المباراة السابقة تأخر الزمالك بهدف ولكن قوة شخصية اللاعبين أعادت الفريق".





وأوضح :"قدمت التهنئة للاعبين فأنا دائم الاتصال بفرجاني ساسي ومحمود علاء وهو مثل أخي".





المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك





أعلن الترجي غياب لاعبه الجزائري إلياس الشتي عن مواجهة الزمالك القادمة مما يضع معين الشعباني المدير الفني للفريق في ورطة كبيرة.





وتعرض إلياس الشتي لإصابة قوية على مستوي الفخذ الأيمن خلال مباراة الذهاب أمام الزمالك والتي خسرها الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ستاد القاهرة الدولي.





أخبار نادي الزمالك اليوم





"كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا





أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، من مواطن تونسي عائد من اوربا في أحد السفن البحرية، وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض المرض خلال رحلة العودة.





ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الرياضة في تونس الموقف النهائي لإقامة المباراة في حضور الجماهير، وذلك بعد أن قامت المغرب بتعليق الأنشطة الرياضية في المملكة بسبب انتشار المرض في عدد كبير من البلاد.





دعوى قضائية جديدة من ممدوح عباس ضد الزمالك





تلقى مسئولو نادي الزمالك صدمة جديدة اليوم الإثنين بسبب وجود دعوى قضائية جديدة من ممدوح عباس رئيس النادي السابق بالحجز على أرصدة النادي بسبب مستحقات مالية متأخرة له.





وبعدما أنهى مسئولو الزمالك كافة الأمور الإدارية مع وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي بعد الحصول على حكم في وقت سابق برفع الحجز وحرية التصرف في أموال النادي بالبنك، جاءت الأزمة الجديدة اليوم ودعوى أخرى من ممدوح عباس.





خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه





حصل مسئولو نادي الزمالك على ما يقرب من 15 مليون جنيه من أحد البنوك قيمة المستحقات الخاصة بالمحلات الموجودة داخل وخارج النادي.





ومن المنتظر أن يقوم مسئولو الزمالك بتحويل جزء من المبلغ لحسابات اللاعبين البنكية وتقاضيهم جزء من مستحقاتهم بالإضافة إلى منح الموظفين رواتبهم المتأخرة.





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة الموافق 6 مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.



