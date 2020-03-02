"الوزراء": لا يوجد دولة في العالم محصنة ضد فيروس كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد دولة في العالم محصنة ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحالة التي تم اكتشافها في مصر للأجنبي قادم من الخارج حديثًا.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا كان يحمل المرض قبل دخوله للبلاد، متابعُا: " الشخص الأجنبي في طريقه لمصر مر ترانزيت من دولة أخرى".



وشدد على أن الدولة المصرية لا تتستر عن مصابين بفيروس كورونا، معقبًا: "لا توجد دولة في العالم لديها هذا الطرف.. رفاهية إخفاء مرض مثل هذا يرتقى إلى درجة الجريمة الكبرى".

