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'التغطية المهنية لأزمة كورونا'.. ورشة تدريبية بنقابة الصحفيين

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:17 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، ورشة تدريبية حول"تطوير الأداء الصحفي وقت الأزمات"، التغطية المهنية لأزمة "كورونا".

وقال جمال عبدالرحيم، إن الورشة تقدمها الكاتبة الصحفية الدكتورة رضوى عبداللطيف نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وتعقد الورشة بمركز التدريب بالنقابة في الفترة من 17 إلى 19 مارس، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

وأضاف أن تسجيل الأسماء اعتبارًا من الأربعاء 4 مارس، مؤكدًا أن الورشة مجانية، ويحصل فيها المشارك على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة.

محاور الورشة:

1. من أين يحصل الصحفي على المعلومات الموثقة وقت الأزمات؟

2. آليات معرفة الأخبار الكاذبة والمحتويات المزيفة ( أدوات عملية للكشف عن الأخبار الكاذبة).

3. قواعد الكتابة المهنية وقت الأزمات (نصائح في الكتابة).

4. التعامل الفعال مع المصادر الرسمية وقت الأزمات.

5. قواعد النشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقت الأزمات.

6. قواعد السلامة المهنية للصحفي أثناء التغطيات في الظروف الخطرة.

7. تصميم عملي لحملة إعلامية لمواجهة فيروس كورونا.

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