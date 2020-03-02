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وزير الخارجية: مصر لا تتآمر على أحد وتسعى دائمًا للتعاون مع إثيوبيا

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:22 م
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السفير سامح شكري
السفير سامح شكري
كساب أحمد
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن سد النهضة يعد أول مشروع ضخم يتم على مجرى النيل الازرق، ويؤثر ذلك على تدفق المياه على مصر والسودان، ومن الطبيعي أن يكون هذا السد محل اهتمام الدولة المصرية بكل أجهزتها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي مهتم بمفاوضات سد النهضة بكافة مراحلها.

وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن مصر لا تتآمر على أحد وتسعى دائمًا للمشاركة والتعاون للسعي لخلق أطر مفيدة بين القاهرة وأديس أبابا.

ولفت إلى أن مصر تفهمت رغبة الشعب الاثيوبي في إنشاء السد لزيادة التنمية وتوليد الكهرباء، مضيفًا أن مصر حققت نجاح في اتفاق المبادئ الذي بموجبه اعترفت مصر بحق أثيوبيا في التنمية، واعتراف إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة سامح شكري الخارجية

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