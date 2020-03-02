نجوم "بنت القبائل" ضيوف الحلقة المقبلة من برنامج "عين"

أعلنت إدارة قنوات الحياة تغيير موعد برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ليكون لمدة ساعة كاملة في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتكون الإعادة يوم الخميس في التاسعة مساء، بدلًا من عرضه يومي الخميس والجمعة.





يقدم البرنامج خلال حلقة هذا الأسبوع كواليس تصوير مسلسل "بنت القبائل" الذي يعرض حصريًا علي قنوات الحياة، حيث يجري العديد من اللقاءات مع النجم محمد رياض للحديث عن دوره والصعوبات التي واجهها أثناء التصوير وإتقانه اللهجة الصعيدية.





كما يستضيف البرنامج مخرج العمل، حسني صالح للحديث عن الفكرة واختياره لأبطال المسلسل وأماكن التصوير، وحديث آخر مع الممثلة القديرة سميرة عبدالعزيز للحديث عن دورها وتميز مسلسل "بنت القبائل" عن أدوارها السابقة.





يُجري البرنامج أيضًا لقاءات مع الفنان محمد عبد الجواد ومازن الغرباوي المشاركين بالعمل لكشف تفاصيل أدوارهم في "بنت القبائل"، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي تتناولها الحلقة.



