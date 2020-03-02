Advertisements
Advertisements
Advertisements

خوفًا من كورونا.. جامعة الدول العربية تقرر تأجيل القمة الدورية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:11 م
Advertisements
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
وكالات
Advertisements

أعلنت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الإثنين، أنها قررت تأجيل إنعقاد القمة الدورية لها، والمقرر إنعقادها قبل نهاية شهر مارس من كل عام، بسبب المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط: إنني "رصدت جوًا غير مريح عالميًا في ما يتعلق بفيروس كورونا وانتشاره في إيطاليا وإيران، وكانت هناك حالة من عدم الاستقرار".

وتابع أبو الغيط: أنه "بعد التواصل مع الجانب الجزائري؛ حيث من المقرر عقد قمة هذا العام هناك تم الاتفاق على عقد القمة بعد رمضان مباشرة، بحد أقصى الأسبوع الثالث من شهر يونيو".

وبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية زيارة إلى الجزائر، يوم السبت الماضي؛ للإعداد للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر، والتي ستناقش قضايا ليبيا وسوريا وتطورات القضية الفلسطينية.

وقال: إن "هناك حالة طوارئ عالمية متعلقة بفيروس كورونا الجديد، ما قد يؤدي إلى تأجيل عقد القمة العربية في الجزائر، المقررة في نهاية مارس المقبل إلى منتصف العام الجاري".

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم: أن "القمة العربية ستعقد بالتأكيد في الجزائر، وللجزائر حق تحديد الموعد بالتشاور مع الدول العربية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا جامعة الدول العربية القمة الدورية

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ ساعة

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 مارس 2020: بيكيه يتعدي على نجم ريال مدريد.. تصريح مفاجيء من كيكي سيتين.. البرسا يقدم نجمي الفريق و70 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: تصريح مفاجئ من النقاز.. الخطوة الأولى لخطف نجم الأهلي.. فيروس كورونا يُهاجم الزمالك والترجي

منذ أقل من ساعة

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أبو الغيط: لم أرصد توافقا حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية

"أبو الغيط": عودة سوريا للجامعة لم يطرح بوثيقة أو مستند على اجتماع وزراء الخارجية

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية اسبانيا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

أبو الغيط يتوقع تأجيل القمة العربية المقبلة بسبب كورونا

أحمد موسى: تأجيل عقد القمة العربية بسبب فيروس كورونا

أبو الغيط: هناك اتجاه لإعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

10:42 م

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

11:24 م

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status