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تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات Nile Sat الرياضية | موعد انطلاق القناة 2020 ON TIME SPORTS

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:11 م
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قناة اون تايم سبورت الجديد 2020
قناة اون تايم سبورت الجديد 2020
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تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات Nile Sat الرياضية | موعد انطلاق القناة 2020 ON TIME SPORTS 

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2020، نقدم لكم متابعي ومحبي كرة القم أو الرياضة بشكل عام عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 الرياضية 2020 ON TIME SPORTS على القمر الصناعي نايل سات Nile Sat، وموعد انطلاق القناة رسميًا.

ومن المقرر أن يتم إطلاق قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات Nile Sat خلال الساعات القليلة القادمة وبالتحديد يوم الإثنين الموافق 2/3/2020 في تمام الساعة 8 مساًء بتوقيت القاهرة، وذلك لنقل وبث أهم المباريات المصرية والحصرية خلال الفترة المقبلة.

ونستعرض لكم متابعينا الكرام بالتفاصيل انطلاق قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 الريضية 2020 ON TIME SPORTS بمنظومتها الحديثة حتى الآن انضمام واتحاد قناة تايم سبورت الأرضية و قناة اون سبورت لنقل دوري كرة القدم المصري وباقي الدوريات العربية والعالمية.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يوم السبت الماضي، عن موعد بداية إرسال قناة اون تايم سبورت الجديد 2020، والذي تحدد اليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أن مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" بالاشتراك مع "الهيئة الوطنية للإعلام"، إنهما سيقدمان معا باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة، وهي باقة “قناة اون تايم سبورت الجديد 2020" الرياضية ON TIME SPORTS 2020.

وتم الإعلان عن خطوة دمج القناتين معًا من أجل تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بينهما.

وتتميز قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 بخريطة قوية تغطي كرة القدم وكرة اليد والسلة والطائرة والفروسية والاسكواش، وجميع الألعاب الرياضية الأخرى.

وتضم قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 مجموعة من أفضل المعلقين والمقدمين الرياضيين زمن ضمنهم، إبراهيم فايق وأحمد شوبير وسيف زاهر لقناة اون تايم سبورتس وتايم سبورت الحديثة، بالإضافة إلى عدد من أبرز نجوم الكرة والرياضة لقناة on time sports 2020، وسيشاركون في تقديم برامج الفحص والبرامج الرياضية المأمورية، ومن بينهم الإعلامي إبراهيم فايق الذي سوف يقدم برنامج حديث مع انطلاق القناة عبر NileSat والبث الارضي.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 على النايل سات
نقدم لكم متابعينا تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات Nile Sat:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 10853.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معامل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات Nile Sat الرياضية | موعد انطلاق القناة 2020 ON TIME SPORTS 

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