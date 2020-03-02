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المغرب تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:50 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت المغرب، مساء اليوم الإثنين، أنها سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز بالعربية. 

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة الحجر الصحي بمستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء؛ حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

ولفتت الصحة المغربية إلى أنه "مباشرة بعد الحصول على نتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".

كما أكدت على أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام في البلاد، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المغرب

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