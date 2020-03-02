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تريزيجيه يرد على أنباء إلغاء الدوري الإنجليزي.. ويتحدث عن صلاح وحجازي

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:53 م
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تريزيجيه
تريزيجيه
علي نبوي
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قال محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي إنه يسعى بأن يكون لديه بصمة مع فريقه في أول موسم له، كما أشار إلى أنه كان يتمنى التتويج بكأس الرابطة بالأمس لكن نجح مانشستر سيتي في الفوز باللقب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"وصلنا للمباراة النهائية ، وكنت أتمنى التتويج بالبطولة، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وتابع :" راض على تجربتي والوقت الذي أتواجد فيه داخل الملعب وأسعى لصناعة الفارق".

وعن القلق من فيرس كورونا قال :"غير مهتم بهذا الأمر، ولم نتلق أي أخبار حول إلغاء الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأشار :"أحاول بقدر الإمكان بأن أكون متواجدا في قائمة الفريق، وما يهمني هو أن يكون لي بصمة وليس بكثرة المشاركة".

وحول تواصله مع زملائه المصريين المحترفين في إنجلترا قال  :"نلتقي أنا وأحمد المحمدي وأحمد حجازي في كل أسبوع سواء على العشاء أو الغداء أما محمد صلاح فنلتقي كل شهر تقريبًا بسبب بعد المسافة".

وأتم حديثه برأيه حول مباراتي منتخب مصر المقبلتين أمام توجو بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا قائلا :"إن شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق كل ما يريده الجمهور المصري، لدينا جهاز فني محترم ونسعى لإسعاد الجماهيرة الكبيرة".

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