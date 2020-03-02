Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب رئيس الاتحاد التونسي: لم نسجل أي حالة "كورونا" ومرحبا بالزمالك وجماهيره

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:50 م
Advertisements
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
علي نبوي
Advertisements

طمأن محمد واصل جليل نائب رئيس الاتحاد التونسي جماهير الزمالك ومسئولي النادي الأبيض، حول مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام الترجي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم: "نطمئن المصريين بأن تقوم المباراة في إطار الروح الرياضية، والتوفيق يحالف من يستحق، الشعب التونسي والمصري أخوة ويربطهم تاريخ كبيرة في الأخوة ولا تزال متواصلة".

 

وأضاف :"مهما كانت أهمية مباراة كرة قدم لا يمكن أن تمس في علاقات كلا البلدين".

 

وتابع :"نتأسف على الأحداث التي شهدتها مباراة الذهاب، فالأفعال التي ارتكبتها الجماهير مؤسفة".

 

وواصل :"نطمئن المصريين بأن يكون الاستقبال حافل وتسير في أمور طيبة".

 

وأشار :"عقدت اليوم جلسة بين وزير الشباب والرياضة في تونس والاتحاد التونسي وتم التأكيد على ضرورة الاستقبال المميز للفريق المصري والجماهير".

 

وأوضح :"مباراة الأهلي والترجي في النسخة الماضية بين الأهلي والترجي مضت في ظروف جيدة، ونسعى لأن تمر مباراة الزمالك مع الفريق التونسي مثلها".

 

وعن عدد الجماهير في المباراة :"سيتم تحديد طاقة استيعاب الملعب وعدد الجماهير التي ستحضر المباراة غدًا ".

 

بسؤاله حول كيفية دخول جماهير الزمالك للمباراة قال :"أعتقد بانه سيتم من خلال جواز السفر، ونسعى لتقديم أسهل الطرق للجماهير البيضاء".

 

وأتم حديثه :"في تونس لم نسجل أي حالة من فيروس كورورنا وبالأمس أقيمت مباريات في كأس تونس والجماهير كانت حاضرة، ووزارة الصحة تأخذ كافة احتياطتها له".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة الزمالك الترجي الاتحاد التونسي اخبار الرياضة اتحاد تونس

أخبار تهمك

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: تصريح مفاجئ من النقاز.. الخطوة الأولى لخطف نجم الأهلي.. فيروس كورونا يُهاجم الزمالك والترجي

منذ أقل من ساعة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 مارس 2020: بيكيه يتعدي على نجم ريال مدريد.. تصريح مفاجيء من كيكي سيتين.. البرسا يقدم نجمي الفريق و70 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

10:42 م

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

11:24 م

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status