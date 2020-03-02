نائب رئيس الاتحاد التونسي: لم نسجل أي حالة "كورونا" ومرحبا بالزمالك وجماهيره

طمأن محمد واصل جليل نائب رئيس الاتحاد التونسي جماهير الزمالك ومسئولي النادي الأبيض، حول مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام الترجي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم: "نطمئن المصريين بأن تقوم المباراة في إطار الروح الرياضية، والتوفيق يحالف من يستحق، الشعب التونسي والمصري أخوة ويربطهم تاريخ كبيرة في الأخوة ولا تزال متواصلة".

وأضاف :"مهما كانت أهمية مباراة كرة قدم لا يمكن أن تمس في علاقات كلا البلدين".

وتابع :"نتأسف على الأحداث التي شهدتها مباراة الذهاب، فالأفعال التي ارتكبتها الجماهير مؤسفة".

وواصل :"نطمئن المصريين بأن يكون الاستقبال حافل وتسير في أمور طيبة".

وأشار :"عقدت اليوم جلسة بين وزير الشباب والرياضة في تونس والاتحاد التونسي وتم التأكيد على ضرورة الاستقبال المميز للفريق المصري والجماهير".

وأوضح :"مباراة الأهلي والترجي في النسخة الماضية بين الأهلي والترجي مضت في ظروف جيدة، ونسعى لأن تمر مباراة الزمالك مع الفريق التونسي مثلها".

وعن عدد الجماهير في المباراة :"سيتم تحديد طاقة استيعاب الملعب وعدد الجماهير التي ستحضر المباراة غدًا ".

بسؤاله حول كيفية دخول جماهير الزمالك للمباراة قال :"أعتقد بانه سيتم من خلال جواز السفر، ونسعى لتقديم أسهل الطرق للجماهير البيضاء".

وأتم حديثه :"في تونس لم نسجل أي حالة من فيروس كورورنا وبالأمس أقيمت مباريات في كأس تونس والجماهير كانت حاضرة، ووزارة الصحة تأخذ كافة احتياطتها له".