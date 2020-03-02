الصحة تطمئن المواطنين: نسبة الشفاء من الكورونا تصل إلى 97%

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تصل إلى 97%، ونسبة الوفاة أقل من 3%.



وأشارت "الجندي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن حالة الإصابة الثانية بفيروس كورونا تم نقلها إلى النجيلة منذ مساء أمس، موضحا أنه تم التعامل مع المخالطين للحالة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وهى أنه يتم عزلهم في منزلهم.



وأضافت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن كل المخالطين للحالة الثانية حصلوا على إجازة من العمل، وسيلزموا منازلهم، والقطاع الوقائي يتابعهم.

