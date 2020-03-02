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عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:42 م
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الصحة العالمية - فيروس كورونا
الصحة العالمية - فيروس كورونا
عامر عفيفي - الشيماء مدحت
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تنشر بوابة الفجر، فيديوجرافًا يستعرض أخر المستجدات لحظة بلحظة في فيروس "كورونا المرعب"، والأرقام الرسمية للحالات بشكل عام من مصابين ومتوفيين، وحالات مشتبه في إصابتها؛ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية على مدار اليوم الاثنين.

وتستعرض "الفجر" في الفيديو التالي أرقام وتفاصيل جديدة بشأن الفيروس القاتل حول العالم وأهم وأخر الأخبار وتفاصيل "كورونا" لحظة بلحظة.


وأثر انتشار فيروس كورونا سلبا على كافة الأحداث والفعاليات الثقافية والرياضية والسياسية حول العالم لاسيما في قارتي آسيا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين، قبل أن يتمدد إلى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولا إلى أوروبا حيث تعد إيطاليا من الدول الأكثر تضررا.

وأدى الفيروس إلى تأجيل وإلغاء عدد من المباريات القارية والفعاليات الثقافية، فضلًا عن الجمعية العمومية للاتحاد القاري والتي كانت مقررة 16 في أبريل المقبل في كوالالمبور.
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