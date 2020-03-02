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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 مارس 2020: بيكيه يتعدي على نجم ريال مدريد.. تصريح مفاجيء من كيكي سيتين.. البرسا يقدم نجمي الفريق و70 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:41 م
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أخبار برشلونة اليوم الإثنين
أخبار برشلونة اليوم الإثنين
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 2 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي خسارة البارسا من ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 2 - 3 - 2020 :-

- برشلونة يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، إن البارسا سيقدم عرضا قويا لإنتر من أجل لاوتارو مارتينيز، حيث سيكون هذا العرض (70 مليون يورو + فيدال + سيميدو)، وسيكون راتب اللاعب الارجنتيني في البارسا هو 7 مليون يورو، وذلك بمعدل ثلاثة اضعاف ما يحصل عليه في إنتر خلال الموسم الحالي.

- تصريح غريب من نجم برشلونة بعد الكلاسيكو

قال الهولندي فرانكي دي يونج متوسط ميدان فريق برشلونة إن خسارة فريقه أمس أمام ريال مدريد بالكلاسيكو كانت صعبة لكن ما زال فريقه في المسار الصحيح، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين :"كانت ليلة صعبة، لأن الخسارة تكون صعبة علينا، وأكثر من ذلك إذا كانت مباراة كلاسيكو.. كان يمكن أن نتقدم بالنتيجة في الشوط الأول، كنا نستحق اكثر، ولكن في الشوط الثاني كان ريال مدريد أفضل، وضغطوا علينا، ولم نتمكن من الخروج بالكرة".

- مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

ظهرت خلال مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مشادة كلامية بين الجناح البرازيلي فينسيوس والمدافع جيرارد بيكيه، وانتهى اللقاء بفوز الملكي بنتيجة 2/0، وسلطت الكاميرات على لقطة ​المشادة بين ​جيرارد بيكيه​ و​فينيسيوس​، حين طالب مهاجم ​ريال مدريد​ البرازيلي بركلة جزاء، فواجهه بيكيه وقال له: "لكن هل أنت مجنون أو ما هو الخطأ معك؟ هل أنت مجنون؟".

- برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

كشف جويليرمو أمور مدير العلاقات بنادي برشلونة عن أن ريال مدريد لا يستحق الفوز بهدفين في لقاء الكلاسيكو في الجولة 26 من الدوري الإسباني، وقال جويليرمو: "لقد ضغطوا علينا وكانت فكرتهم الأساسية هي إيقافنا من اللعب بالطريقة المريحة لنا، وبتلك الطريقة نجحوا في صناعة الفرص".

- أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

انتهى موسم إدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني بعد الإعلان أنه سيخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الكلاسيكو أمس ضد برشلونة، وشاهد هازارد فوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين نظيفين في مباراة كلاسيكو الأرض ضمن الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

- كيكي سيتين: لم نستسلم وسنقاتل على اللقب

قال كيكي سيتين مدرب برشلونة بعد الهزيمة في الكلاسيكو : "هذه المباراة ليست حاسمة بأي حال، وفي الأسبوع الماضي تصدرنا بفارق نقطتين والآن يتصدر الريال بفارق نقطة واحدة، وإنها هزيمة صعبة لأن هذه المباريات تؤثر فيك بشدة عندما تخسرها، ولكن الموسم لا يزال به العديد من المباريات وهناك فرصة لاستعادة الصدارة"، وأضاف : "قدمنا الكثير من الأمور بشكل جيد لكنها لم تثمر. سنحت لنا أربع أو خمس فرص وليس من الطبيعي أن تهدرهم".

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