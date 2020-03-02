حسام البدري يطمئن على أحمد حجازى بعد الإصابة الأخيرة

أجري حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر إتصال بمدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى أحمد حجازي لاعب الفراعنة للإطئمنات على إصابته التى تعرض لها، مؤخرًا، من أجل معرفة مدى إمكانية لحاق اللاعب بمباراتى توجو فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتهم يومي 26و29 مارس المقبل.









وطمأن أحمد حجازي، المدير الفنى للفراعنة، على حالته بتأكيده على عدم تعرضه لأي مزق في العضلة الخليفة وأن و نتائج الأشعة أثبتت وجود شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وهو ما يضاعف من حظوظه فى لحاقه بمعسكر المنتخب المقبل لمواجهة توجو.









ويتابع حسام البدري موقف اللاعب وبرنامجه التأهيلي مع الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب بعد تواصله مع الطبيب المعالج للاعب في ناديه ونقل كافه الأمور للمدير الفني لمتابعة الموقف اولً بأول









يأتي ذلك في ظل حرص المدير الفني على التواصل مع كل المحترفين لمتابعة كل الأمور الخاصة بهم، إلى جانب اللاعبين المحليين.



