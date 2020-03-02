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حمدي النقاز: قدمت التهنئة لنجوم الزمالك بعد الفوز على الترجي

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:35 م
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
علي نبوي
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أثنى حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق على أداء الزمالك في مباراتي الترجي التونسي بنهائي كأس السوبر الإفريقي، ولقاء الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية :"الزمالك قدم مستوى مميز للغاية في مباراة الترجي الأولى ونجح في تحقيق الفوز والتتويج بالكأس".

 

وأضاف :"في المباراة السابقة تأخر الزمالك بهدف ولكن قوة شخصية اللاعبين أعادت الفريق".

 

وأوضح :"قدمت التهنئة للاعبين فأنا دائم الاتصال بفرجاني ساسي ومحمود علاء وهو مثل أخي".

 

وأتم حديثه :"أتمنى التوفيق للزمالك في المباراة المقبلة أمام الترجي التونسي في رادس والتي لن تكون سهلة".

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