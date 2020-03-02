قفز في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

تعافت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد تحقيقها خسائر أسبوعية مع توقعات بخفض جديد للإنتاج من قبل منظمة النفط .





ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والحلفاء من خارجها في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات بأن يشهد الربع الثاني خفضاً إضافياً في الإنتاج قدره 600 ألف برميل يومياً وسط مخاوف من أن يؤدي تفشي الفيروس إلى تراجع الطلب على الخام.





وأفادت تقارير إعلامية نقلتها وكالة رويترز بأن السعودية تضغط من أجل الاتفاق على خفض مليون برميل يومياً.





وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 4.5 بالمائة ليسجل 46.75 دولار للبرميل.





وصعد سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 4 بالمائة ليسجل 51.65 دولار للبرميل.