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الجزائر تسجل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:30 م
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علم الجزائر
علم الجزائر
وكالات
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سُجلت إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا في الجزائر، مساء اليوم الإثنين، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى خمس حالات، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية.

وبحسب بيان الوزارة الجزائرية، فإن الحالتين الجديدتين من نفس عائلة الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما يوم أمس الأحد في ولاية البليدة وسط الجزائر، "تم مساء اليوم تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كوفيد-19 من نفس العائلة؛ ليصبح العدد الإجمالي خمس حالات مؤكدة".

وما زال التحقيق الوبائي مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص، الذين كانوا باتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا.

وذكر البيان حول المتابعة اليومية للفيروس، إن وزارة الصحة "سجلت إلى يوم أمس الأحد، ثلاث حالات مؤكدة لفيروس كورونا، ويتعلق الأمر برعية إيطالية أعلن عنها يوم 25 فبراير الماضي، وحالتين تم الإعلان عنهما، ويتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر 24 سنة ووالدتها التي تبلغ من العمر 53 سنة من البليدة".

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