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تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:32 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة استقبل السفينة السياحية" "CELESTYAL CRYSTAL" مساء اليوم وعلى متنها 1116 سائحًا من جنسيات مختلفة (650 سائح و366 طاقم السفينة) قادمة من الإسكندرية ترفع علم مالطا، وتعد هذه الرحلة استكمالا للرحلات السياحية لنفس السفينة للعام الثاني على التوالي، تستقبلها موانئ بورسعيد، والتي يبلغ طولها 134مترا وغاطس 6 مترًا، بحمولة كلية 25611 ألف طن.

وفي هذا السياق قال اللواء بحري "محمد برايا" نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالي أنه تم رفع درجة الإستعداد والجاهزية لإستقبال السفينة والسائحين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية العاملة بالميناء وتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحي والطب الوقائي لمتابعة فحص السائحين على متن السفينة ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج البلاد ضد فيروس كورونا.

وأشار برايا أن السفينة كريستال السياحية قد قامت بزيارة الميناء السياحي في العام الماضي بعدد 5 رحلات، لتستكمل موسمها السياحي للعام الجاري 2020 حيث يساهم ذلك في تشجيع السياحة واستعادة سياحة اليوم الواحد.

وأكد أن الميناء يقدم كافة التسهيلات والجهود لعودة السياحة البحرية إلى ماكانت عليه، حيث شهد الميناء السياحي خلال الموسم الماضى تسجيل معدلات مرتفعة لعدد السائحين بإجمالي 9500 سائح من جنسيات مختلفة، وكذلك زيادة السفن السياحية الدولية التي تستقبلها ميناء بورسعيد السياحي.

تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
تنسيق بين موانئ بورسعيد والحجر الصحي لاستقبال 1116 سائحًا على متن "كريستال" العالمية
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