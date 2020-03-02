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عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:31 م
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
علي نبوي
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رحب حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق بالانضمام لصفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وفسخ النقاز تعاقده مع الزمالك في وقت سابق لعدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية.

 

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية :"لا يوجد أي لاعب في إفريقيا أو العرب لا يتمنى اللعب للأهلي، ولو في أي باب للمفاوضات لن أغلق الباب، وأرحب التواجد بالنادي الأهلي".

 

وأضاف :"أي لاعب محترف يتمنى اللعب في النادي الأهلي أحد أعظم الفرق في إفريقيا".

 

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رياضة حمدي النقاز الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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