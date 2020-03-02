"الوزراء" يكشف مستجدات الحالة الصحية للأجنبي المصاب بكورونا

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأجنبي الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا متواجد في مصر منذ 19 فبراير؛ أي أتى إلى مصر بالفيروس.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن حالته مستقرة حاليًا، وأنه تم إخضاع كل العاملين في الشركة إلى التحاليل؛ لمخالطتهم بهم.



وأشار إلى أنه وصل عدد عمال الشركة الذين تم احتجازهم في الحجر الصحي إلى 1500 عامل، لافتًا إلى أنه تم احتجازهم بداخل الشركة لكثرة عددهم، وسيتم احتجازهم لمدة 14 يومًا.

