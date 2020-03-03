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بعد تهديد كورونا.. 7 خطوات لارتداء الكمامة بشكل سليم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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أصبح مشهد ارتداء الكمامة شائعًا وأكثر تداولًا في جميع أنحاء العالم بعد تفشي فيروس كورونا، في 5 قارات حول العالم، ووصوله إلى 50 دولة، ومن خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أوضح مكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، الخطوات الأساسية للاستخدام السليم للكمامة، مؤكدًا أنه لا ينصح بارتداء الأصحاء لها، ولكن بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بالعدوى.

واستعان مكتب الصحة العالمية بـ"انفوجراف" مبسطًا يوضح متى يتوجب استخدام الكمامة، مؤكدًا أنه يجب أن يرتديها أي شخص يعاني من السعال أو العطس، حيث تكون فعالة فقط في حالة استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، أو فركها بمطهر كحولي، وعند ارتداء الكمامة يجب معرفة الطريقة السليمة لاستخدامها والتخلص منها.

وكشف المكتب عن 7 خطوات للارتداء السليم للكمامة، وتعد هذه الخطوات هي تدابير وقائية لتجنب الإصابة بالعدوى، وتوصيات نموذجية للحد من التعرض لمجموعة الأمراض ونقلها، وجاءت كالتالي:

1- نظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون ويتوجب على الشخص فعل ذلك.

2- عند السعال والعطس يجب الحرص على تغطية الفم والأنف بالمرفق المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا، واغسل يديك.

3- تجنب الإقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال.

4- إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال ولديك صعوبة في التنفس، التمس العناية الطبية مبكرًا، وأطلع مقدم الرعاية على رحلات سفرك السابقة.

5- عندما تزور أسواق المنتجات الحية في مناطق تشهد حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد تجنب اللمس المباشر للحيوانات الحية، والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات.

6- تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة بشكل جيد.

7- ينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطبوخة طبقًا لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.

وباتباع هذه الخطوات والإرشادات تتحقق النظافة التنفسية، ونظافة اليدين، وممارسات الغذاء بشكل آمن وتحد من انتقال العدوى بشكل كبير.
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الكمامة الصحة الحد من العدوى أخبار

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