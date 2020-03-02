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المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:29 م
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بوابة الفجر
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تلقى الفريق الأول بنادي الترجي التونسي ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأعلن الترجي غياب لاعبه الجزائري إلياس الشتي عن مواجهة الزمالك القادمة مما يضع معين الشعباني المدير الفني للفريق في ورطة كبيرة.


وتعرض إلياس الشتي لإصابة قوية على مستوي الفخذ الأيمن خلال مباراة الذهاب أمام الزمالك والتي خسرها الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ستاد القاهرة الدولي.


ووفقاً لنتيجة الفحوصات الطبية سيغيب نجم الترجي عن الملاعب لمدة لا تقل عن 10 أيام ليخرج بشكل رسمي من حسابات معين الشعباني في اللقاء المقبل أمام الزمالك.


وبات من المؤكد مشاركة اللاعب عبد القادر بدران في التشكيلة الأساسية للترجي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالفترة الماضية.
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