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الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:27 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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يدرس نادي الزمالك الدخول في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قرر في وقت سابق خروج صالح جمعة من حساباته في الموسم الجاري، بسبب عدم التزام اللاعب على المستوى الفني أو الأمور خارج الملعب.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن مسئولي نادي الزمالك استفسروا عن موقف صالح جمعة في الأهلي وإمكانية التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتبقى في عقد صالح جمعة موسمين، إلا أنه يرغب بشدة في اللعب وخوض تجربة جديدة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر.

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الكلمات المفتاحية

صالح جمعة رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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