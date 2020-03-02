Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركي ال الشيخ يستقيل للمرة الثانية من الرئاسة الشرفية للأهلي

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:24 م
Advertisements
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
Advertisements
استقال المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، منذ قليل، من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وذلك للمرة الثانية.

وكتب تركي ال الشيخ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعاً ومحباً.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الاهلي وكل انديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".


وعلق تركي ال الشيخ أيضًا على العقوبات التي صدرت من الاتحاد المصري لكرة القدم على مباراة السوبر المحلي التي أقيمت في الإمارات، قائلًا: "كله كوم ويعني ايه كهرباء لـ آخر الموسم؟!!! بقانون مين ده ؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كأس ! و بيبو". 

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كلًا من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
 
إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
 
إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
 
إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
 
تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.
 
منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركي ال الشيخ النادي الاهلي الرئاسة الشرفية للاهلي الاهلي استقالة تركي ال الشيخ

أخبار تهمك

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ ثلث ساعة

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ يوم

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين 2 مارس 2020: عبد الله السعيد يتحدي الأحمر.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي.. آخر تطورات إصابة علي معلول

منذ أقل من ساعة

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ أقل من ساعة

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ ساعة و نصف

"كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

اتحاد الكرة يقرر إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه

إيقاف شيكابالا 8 مباريات بسبب أحداث السوبر وتغريمه 100 ألف جنيه

بعد العقوبات النارية.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها نجوم الأهلي والزمالك

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

عاجل.. وقف دعوى بطلان انتخابات الأهلي لأسباب دستورية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

09:22 م

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

08:06 م

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status