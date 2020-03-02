تركي ال الشيخ يستقيل للمرة الثانية من الرئاسة الشرفية للأهلي

استقال المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، منذ قليل، من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وذلك للمرة الثانية.





وكتب تركي ال الشيخ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعاً ومحباً.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الاهلي وكل انديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".









وعلق تركي ال الشيخ أيضًا على العقوبات التي صدرت من الاتحاد المصري لكرة القدم على مباراة السوبر المحلي التي أقيمت في الإمارات، قائلًا: "كله كوم ويعني ايه كهرباء لـ آخر الموسم؟!!! بقانون مين ده ؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كأس ! و بيبو".





جدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:





إيقاف كلًا من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.