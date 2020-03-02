حسن شاكوش: "اللي مرضهوش على أختي.. مرضاش بيه على بنات الناس"



وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.

كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن أعماله المقبلة مع عمر كمال قائلا: "انا عامل أغنية اسمها "عود البطل" انا وعمر كمال من توزيع إسلام اللي موزعلنا أغنية "بنت الجيران"، وكلمات مصطفى حدودة هو اللي كاتب "بنت الجيران'' لينا بردو، هتكون فيها وصف لجمال وحلاوة البنت زي بنت الجيران".وتابع "شاكوش"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا: "الأول كان فيه أغاني بتسئ للبنات جدا، فمينفعش ناخد عاطل في باطل فيه بنات ولاد ناس ومينفعش نشتم حد وعندنا أخوات بنات واللي مرضاش ان اختي تسمعوا مرضهوش على بنات ناس".وأضاف "شاكوش" قائلا: دلوقتي بقا فيه جمهور أغنية بنت الجيران جابت في شهر ونص 160مليون مشاهدة ولما اتعدلت بطلب من الاستاذ هاني شاكر جابت 12مليون مشاهدة في أسبوعين.وفي سياق أخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.