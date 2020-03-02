حسن شاكوش: "الموزعين كانوا بيتهربوا مني"

أفصح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش:، عن تهرب بعض الموزعين منه خلال لقائه بالإعلامي "أحمد موسى" على قناة "صدى البلد" قائلا: "الموزعين اللي كنت بشتغل معاهم لما كنت بقولهم فيه أغنية عاوزين نعملها في فرح انت خمسين جنية وانا خمسين جنية، كانوا بيتهربوا مني".



وتابع "شاكوش" قائلا: "كنت بتصل بيهم ووالدتهم ترد عليا وتقولي معنتش تتصل بيه ولا تسال عليه هو مش هيشتغل الشغلانة دي تاني".



وأضاف "شاكوش" قائلا: "كنت بتصرف واروح لحد تاني، حتى الـ100 جنية اللي كنت باخدها بديها للموزع واسجل الأغاني من غير ما اخد فلوس بس قدام قولت كلمة مستحيل أرجع فيها ولازم أسجل.



وفي سياق آخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.





وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.