Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن شاكوش: "الموزعين كانوا بيتهربوا مني"

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:37 م
Advertisements
حسن شاكوش
حسن شاكوش
روان هيثم محمد
Advertisements
أفصح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش:، عن تهرب بعض الموزعين منه خلال لقائه بالإعلامي "أحمد موسى" على قناة "صدى البلد" قائلا: "الموزعين اللي كنت بشتغل معاهم لما كنت بقولهم فيه أغنية عاوزين نعملها في فرح انت خمسين جنية وانا خمسين جنية، كانوا بيتهربوا مني".

وتابع "شاكوش" قائلا: "كنت بتصل بيهم ووالدتهم ترد عليا وتقولي معنتش تتصل بيه ولا تسال عليه هو مش هيشتغل الشغلانة دي تاني".

وأضاف "شاكوش" قائلا: "كنت بتصرف واروح لحد تاني، حتى الـ100 جنية اللي كنت باخدها بديها للموزع واسجل الأغاني من غير ما اخد فلوس بس قدام قولت كلمة مستحيل أرجع فيها ولازم أسجل.

وفي سياق آخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.


وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام التصر افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ ساعة و نصف

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ثلث ساعة

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ أقل من ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين 2 مارس 2020: عبد الله السعيد يتحدي الأحمر.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي.. آخر تطورات إصابة علي معلول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ ثلث ساعة

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

09:22 م

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

08:06 م

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status