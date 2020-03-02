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أرقام وإسهامات من جولة وزيرة التضامن في بني سويف

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:14 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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حفلت جولة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بني سويف بعدد من المحطات الهامة، سعيا نحو التمكين الاقتصادي، جاءت على النحو التالي:-

- مولت الوزارة جمعية رعاية المؤسسات، حيث ساهمت في دار فاقدي الرعاية بمبلغ مليون جنيه.

- ساهمت بمبلغ 250 ألف جنيه لجمعية لتطوير حضانة الإيواء التابعة لها.

- خصصت مبلغ 5000 قرض لأبناء محافظة بني سويف، علي أن تكون قيمة القروض 10 آلاف جنيه.

- سلمت الوزيرة 30 دراجة بخارية لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة.

- يقدر عدد السيدات المتلقيات للرعاية بمركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف 57 سيدة.

- بلغ عدد المزراعين المستفيدين من محطة تجميع الألبان بالجمعية الزراعية بقرية إبشنا مركز بني سويف، 500 مزارع.

- يتم إنتاج 7 طن يوميا من الألبان لمحطة تجميع الألبان بالجمعية الزراعية بقرية إبشنا، وتكون عدد نقاط تجميع محطة تجميع الألبان 3 وتتواجد في قرية بليفيا.

وزارت القباج اليوم محافظة بني سويف؛ حيث قامت بعدة جولات برفقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهداها خلالها درع المحافظة.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن بني سويف القباج

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