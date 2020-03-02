موعد انتهاء تحديث بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر 2020

طالبت وزارة التموين والتجارة الخارجية، المواطنين مستحقي الدعم من تحديث البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر 2020 مع بدء العام الجديد.





تحديث البطاقة عبر موقع دعم مصر 2020





وتطلب الوزارة من حاملي البطاقات التموينية الدخول عبر موقع دعم مصر 2020 والتسجيل فيه ووضع رقم البطاقة والرقم القومي، وإدخال رقم الهاتف المحمول الذي يخص صاحب البطاقة التموينية ومسجل باسمه أو تابع لفرد آخر مستحق من البطاقة نفسها.





سبب التحديث عبر موقع دعم مصر 2020





وكشفت وزارة التموين، عن سبب طلب تسجيل رقم الهاتف المحمول بالدخول عبر موقع دعم مصر 2020 والمتمثل في استكمال قواعد البيانات ووجود آلية للتواصل مع المواطن فيما يخص منظومة الدعم ككل أو البطاقة الخاصة للمواطن.





انتهاء التحديث على موقع دعم مصر 2020





وقالت الوزار إنها لم تحدد مهلة للانتهاء من تسجيل الهاتف المحمول لأصحاب البطاقات التموينية، ويستمر دخول مستحقي الدعم حاملي البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر 2020 إلى هذا الوقت.





عدم التسجيل عبر موقع دعم مصر 2020





وأوضحت الوزارة أن البطاقات التموينية لن تضار من عدم تسجيل الهاتف المحمول، ولكن يفضل تسجيله بهدف التواصل معه أى وقت، وهو ما ينفي شائعات توقف الدعم لمن لا يسجل رقم هاتفه عبر موقع دعم مصر 2020.





رسائل الدخول إلى موقع دعم مصر 2020





وفيما يتعلق بالرسائل التي ترسل للمواطنين على بونات الصرف، أوضجت الوزارة أنها لن ترسل اعتبارًا من شهر مارس الجاري، لمن قام بتسجيل رقم المحمول خلال الشهر الجارى على موقع دعم مصر 2020 بشكل صحيح، على أن يكون رقم المحمول مسجل باسم صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسر المقيدين على البطاقة.





موقع دعم مصر 2020





واختتمت الوزارة، أن عدم تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر 2020 لن يضر أى مواطن وليس له علاقة بإيقاف البطاقة من عدمه، وإنما التسجيل لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.



