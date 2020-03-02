Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن شاكوش "المصنفات وافقت على الأغاني اللي بقدمها"

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:23 م
Advertisements
شاكوش
شاكوش
مي مرسي
Advertisements
ذكر حسن شاكوش أن جميع الأغاني التي يقوم بتسجيلها تكون ضمن المصنفات وأنها ليس بها أي إسفاف وكل الأغاني مكتوبة على الورق وإذا وجد بها أي إسفاف نقوم بتعديلها.

وأكمل أن أغنية "بنت الجيران" متصنفة وأن نقابة الموسيقيين قد أوقفتها أكثر من مرة قبل ذالك وقال "شاكوش" أن صوته يسمح له بغناء كلاسيك وشعبي وجميع الأنواع.

يذكر أن حسن شاكوش في استضافة الإعلامي أحمد موسى الليلة في حلقة خاصة على برنامج "على مسؤليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حسن شاكوش اغاني المهرجانات احمد موسى

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم الإثنين 2 مارس 2020: عبد الله السعيد يتحدي الأحمر.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي.. آخر تطورات إصابة علي معلول

منذ أقل من ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ يوم

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ أقل من ساعة

"كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ ثلث ساعة

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد حسن راؤول يستغيث بوزير الثقافة:" الفن المصري يتعرض للقتل المعنوي"

حسن شاكوش: "كنت عارف أن أغنية بنت الجيران هتدغدغ الدنيا"

عمر كمال: ماشي بمبدأ الله الغني عن الجميع.. وسيذكر التاريخ بأنني أعطيت شرعية لفن المهرجانات

أول تعليق لـ حسن شاكوش بعد قرار الموسيقيين (فيديو)

نقيب الموسيقيين يفجر مفاجأة عن حسن شاكوش

حسن شاكوش: ورحمة أبويا مضيت تعهد في نقابة الموسيقيين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

09:22 م

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

08:06 م

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

06:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status