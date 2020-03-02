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حسن شاكوش "المصنفات وافقت على الأغاني اللي بقدمها"
الإثنين 02/مارس/2020 - 10:23 م
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مي مرسي
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ذكر حسن شاكوش أن جميع الأغاني التي يقوم بتسجيلها تكون ضمن المصنفات وأنها ليس بها أي إسفاف وكل الأغاني مكتوبة على الورق وإذا وجد بها أي إسفاف نقوم بتعديلها.
وأكمل أن أغنية "بنت الجيران" متصنفة وأن نقابة الموسيقيين قد أوقفتها أكثر من مرة قبل ذالك وقال "شاكوش" أن صوته يسمح له بغناء كلاسيك وشعبي وجميع الأنواع.
يذكر أن حسن شاكوش في استضافة الإعلامي أحمد موسى الليلة في حلقة خاصة على برنامج "على مسؤليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
وأكمل أن أغنية "بنت الجيران" متصنفة وأن نقابة الموسيقيين قد أوقفتها أكثر من مرة قبل ذالك وقال "شاكوش" أن صوته يسمح له بغناء كلاسيك وشعبي وجميع الأنواع.
يذكر أن حسن شاكوش في استضافة الإعلامي أحمد موسى الليلة في حلقة خاصة على برنامج "على مسؤليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".
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