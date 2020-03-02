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"الآثار" تعلن موعد افتتاح متحف شرم الشيخ (فيديو)

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:08 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنهم يعملون على قدم وسياق لافتتاح متحف شرم الشيخ في ربيع هذا العام، موضحًا أنهم يسعون لافتتاحه في شهر أبريل المقبل.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم يستهدفون أن يكون كل متحف له رؤية معينة ومختلفة عن غيره؛ حتى يكون الاختلاف نقطة جاذبة للزائررين سواء من السياح أو المصريين.

وأشار إلى أن متحف شرم الشيخ سيضم أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية، لافتًا إلى أن المتحف حجمه كبير، وسيكون متنوعًا.
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الكلمات المفتاحية

متحف شرم الشيخ السياحة والآثار

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