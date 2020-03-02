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في لقاءه بأصحاب عربات الحنطور.. محافظ أسوان يعلن تنظيم مسابقة لأحسن 5 عربات

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:07 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تخصيص موقف السيرفيس الجديد أسفل كوبري الشيخ عيسى كموقف مؤقت لعربات الحنطور مع مصادرة العربة من شهر إلى 3 أشهر فى حالة عدم إلتزام صاحبها بالمنظومة الجديدة، بجانب تنظيم مسابقة فى مطلع إبريل القادم لأحسن 5 حناطير ستحصل على مكافآت تصل إلى 10 آلاف جنية، مع مصادرة أسوء 5 حناطير لمدة 30 يوم في نفس الوقت، بالإضافة إلى أنه فى حالة ضبط أى عربة حنطور أمام مرسى سياحى بدون كارت التحرك سيتم مصادرته لمدة شهر.

كانت هذه أبرز القرارات التى أثمر عنها إجتماع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع أصحاب عربات الحنطور، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، علاوة على رئيس مدينة أسوان ونوابه ورؤساء الأحياء ومدير النقل البطئ، فضلًا عن قائد شرطة المرافق.

وقد أكد محافظ أسوان على أن هناك إرادة وإصرار لتطبيق المنظومة الجديدة لسير عربات الحنطور داخل المدينة من أجل إستعادة المظهر الحضارى والجمالى أمام الأفواج السياحية والزائرين والمواطنين حيث سيتم وقوف عربات الحنطور مؤقتًا بموقف السيرفيس لحين توفير موقف آخر حضارى وخاصة بعد التنسيق مع غرفة الشركات السياحية التى رحبت بهذه الإجراءات من أجل تنظيم آلية ركوب السائحين للحنطور بنظام الدور طبقًا لترتيب دخولها للموقف


ولفت إلى أنه سيتم إستدعاء العربات المطلوبة بكارت مخصص للتحرك من الفنادق والبواخر السياحية على أن يتم تسجيل دخول العربات بعد رحلتها في دفتر خاص بذلك وفى حالة ضبط أى حنطور أمام المراسى السياحية بدون كارت سيتم مصادرته لمدة شهر.


وشدد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم تكليف مفتشين لمتابعة ذلك بشكل مفاجئ بطول كورنيش النيل وعلى خطوط سير الحنطور من وإلى الموقف، مع إلتزام صاحب الحنطور بتجديد الترخيص حتى نهاية الشهر الجارى، بجانب النظافة العامة وتركيب البامبرز والزى الموحد لأصحاب العربات لإضفاء المظهر الجمالي والذي سيتم إهدائه لهم مجانًا على نفقة المحافظة.
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