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ارتفاع عدد وفيات "كورونا" بالولايات المتحدة إلى 6 أشخاص

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:58 م
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بوابة الفجر
الفجر
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ارتفع حصيلة عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الإثنين، في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 أشخاص، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وسجلت ولاية واشنطن الأمريكية، في وقت سابق من مساء اليوم، 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت الماضي، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في واشنطن.

وقالت وكالة "بولمبيرج"، نقلًا عن إدارة الاغذية والعقاقير الأمريكية: "نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس، الذي انتشر فى 3 ولايات في غرب الولايات المتجدة الأمريكية".

وشددت منظمة الصحة العالمية، على أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا بشكل فوري وإنما يمكن العمل على منع انتشاره.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الولايات المتحدة

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