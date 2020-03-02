ارتفاع عدد وفيات "كورونا" بالولايات المتحدة إلى 6 أشخاص



ارتفع حصيلة عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الإثنين، في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 أشخاص، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وسجلت ولاية واشنطن الأمريكية، في وقت سابق من مساء اليوم، 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا.





وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت الماضي، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في واشنطن.





وقالت وكالة "بولمبيرج"، نقلًا عن إدارة الاغذية والعقاقير الأمريكية: "نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس، الذي انتشر فى 3 ولايات في غرب الولايات المتجدة الأمريكية".





وشددت منظمة الصحة العالمية، على أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا بشكل فوري وإنما يمكن العمل على منع انتشاره.



