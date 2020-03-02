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حسن شاكوش: "مكنتش بلحق أقعد مع أهلي يوم أجازتي"

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:20 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
روان هيثم محمد
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أفصح مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش عن بعض الأزمات التي واجهها في حياته.

وكشف "شاكوش" خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى" في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" قائلا: كنت بتحجج بأي حاجة عشان معييش فلوس أكل ولا ثمن المواصلات، كنت باخد كل شهر من النادي "بدل إنتقال" قيمته 25 جنية.

وتابع "شاكوش" قائلا: الإستراحة فيها 62 لاعب بستناهم لما يخلصوا تمرينهم وبجيب ورقة وأقعد أكتب اسامي 10 او 15 لاعب عشان أخد فلوسي مبقاش لوحدي، واخدها للإدارة يمضوها ومش بلاقيهم معظم الوقت.

وأضاف "شاكوش'' قائلا: بعد ما بجيب الموافقة بنزل للخازنة اجيب الفلوس ألاقي الموظف قاعد بياكل ويقولي استناني لما أخلص أكل الأول، مبلحقش اقعد مع أهلي في اليوم اللي باخده اجازة عشان أشوفهم وبكون قاعد في النادي 15 او 20يوم..

وفي سياق أخر علق "شاكوش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة Mbc مصر على منعه من الغناء قائلا: انا رايح الحفلة عشان افرح كل الناس اللي بتحبنا مش رايح مقابل حاجة.


وتابع "شاكوش" قائلا: انا وعدت الاستاذ هاني شاكر اننا هنغير الكوبليه ورحمة أبويا انا مضيت تعهد في نقابة الموسيقيين اني مش هقول اي كلام فيه إسفاف بعد نزول اغنية "بنت الجيران".
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