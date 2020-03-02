عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

فاجأ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المتواجد في جنوب إفريقيا باستقالته من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء مساء اليوم الاثنين.





وكتب تركي آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً ... حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الاهلي وكل انديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريح خاص لـ"الفجر الرياضي" أن النادي الأهلي لم يصله خطاب رسمي من المستشار تركي أل الشيخ، بشأن تقديمه الاستقالة من الرئاسة الشرفية للنادي.





وأوضح أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يرأس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا و لايعم شئ ، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الأهلي سوف يناقش أمر استقالة المستشار سواء بالموافقة على استقالته أو رفضها، حال وصول خطاب رسمي.





وأشار إلى أن من شروط تقديم الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي، هي وصول خطاب من تركي أل الشيخ موجه إلي محمود الخطيب رئيس النادي ويتم كتابته بصيغة رسمية، فضلًا عن وجود ختم في نهاية الخطاب من أجل مناقشة الاستقالة وتحديد الموقف نهائياً.



