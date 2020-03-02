29 % ارتفاع بمبيعات السيارات في مصر خلال يناير الماضي





كشف التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن ارتفاع المبيعات بنحو 28.98% في يناير الماضي، بعد أن باعت 13 ألف و873 وحدة بالمقارنة مع 11 ألف و467 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.





وارتفعت مبيعات السيارات الملاكي بنحو 10% بحجم بيع 8 آلاف و747 مركبة، مقابل 7 آلاف و947 وحدة في يناير 2019.









كما حققت مبيعات الأوبيسات ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 180.6% بإجمالي بيع 2598 أوتوبيس، مقارنة بنحو 926 عربة تم بيعها في الفترة ذاتها من العام الماضي.





وفي المقابل سجلت مبيعات الشاحنات هبوطًا بنحو 2.5% بحجم بيع 2528 شاحنة تم بيعها في يناير الماضي، مقارنة بنحو 2594 وحدة تم تسويقها في الفترة المقارنة من 2019.





وارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنحو 19.4% بعد أن باعت 6 آلاف و636 سيارة مقابل 5 آلاف و558 وحدة، كما سجلت السيارات المستوردة صعودًا بلغت نسبته 22.5% بحجم بيع 7 آلاف و237 مركبة مقابل 5 آلاف و909 عربة.





فيما تربعت شيفروليه على رأس قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في يناير الماضي بحجم بيع بلغ 2763 سيارة مقارنة بنحو 2366 وحدة، لتستحوذ على حصة سوقية 20% مقابل 21%.





وجاءت تويويا في المركز الثاني بعد أن باعت 2065 سيارة مقابل 1070،لترتفع حصتها السوقية 9% إلى 15%.





وكان المركز الثالث من نصيب هيونداي، على الرغم من تراجع مبيعاتها من 1729 إلى 1397 سيارة تم بيعها في يناير 2020، لتنخفض حصتها من السوق التي بلغت 10% بعد أن كانت 15%.





أما المركز الرابع فكان من نصيب نيسان بإجمالي بيع 1232 سيارة مقابل 1249 وحدة، وهبطت حصتها إلى 9% مقارنة بنحو 11%.





وذهب المركز الخامس إلى فيات التي حققت مبيعات قياسية قدرت بنحو1032 سيارة مقابل 300 وحدة تم بيعها في يناير 2019،لتقتنص حصة سوقية 7% بعد أن كانت تستحوذ على 3% من السوق.





وحلت رينو في المركز السادس بعد أن باعت 1000 سيارة مقابل 127 مركبة فقط، محققة حصة سوقية 7% مقارنة بنحو 1% فقط.





وحصلت كينج لونج على المركز السابع في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في يناير الماضي، مسجلة بيع 666 ميكروباص مقابل 210 عربة، مقتنصة حصة سوقية 5% مقارنة 2%.





وجاءت كيا في المركز الثامن وسجلت تراجع في حجم مبيعاتها من 705 إلى 620 مركبة تم تحقيقها في يناير 2020،لتهبط حصتها من السوق من 6% إلى 4%.





وتمركزت شيري في المركز التاسع بعد تحقيقها ارتفاع كبير في مبيعاتها قدر بنحو 591 سيارة مقارنة بعدد وحدات تم بيعها في الفترة المماثلة من العام الماضي 249 سيارة،لتتضاعف حصتها السوقية من 2% إلى 4%.





أما المركز العاشر جاء من نصيب بي واي دي بعد أن باعت 522 سيارة مقابل364 وحدة، وسجلت ارتفاعًا في حصتها السوقية بنحو 1% لتحقق 4% مقابل 3%.





وحل ميكروباص جولدن دراجون في المركز الحادي عشر بعدد وحدات مباعة 400 ميكروباص مقابل 0 في يناير من العام الماضي، مقتنصة حصة من السوق نسبتها 3%.





والمركز الثاني عشر حصلت عليه بيجو بعد أن حققت بيع 247 سيارة مقابل 664 وحدة، وهبطت حصتها السوقية بشكل ملحوظ من 6% إلى 2%.





وجاءت في المركز الأخير الثالث عشر سيتروين بإجمالي بيع 201 سيارة مقابل 0 في يناير 2019، بحصة سوقية متواضعة 1%.





أما العلامات الأخرى حققت بيع 1,137 سيارة مقابل 2,434 مركبة، بحصة سوقية متراجعة بشكل عنيف 8% مقابل 21%.