أول تعليق لـ"القومي للمرأة" على واقعة مد طالبة على قدميها بالدقهلية (فيديو)

استنكرت الدكتورة فرحة الشناوي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، واقعة قيام مدرس بمعاقبة طالبة بـ "المد" على القدم في درس خاص بالدقهلية، مشيرة إلى أنهم يرفضون ما ورد في الفيديو المتداول عن الواقعة.



وقالت "فرحة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إن الواقعة تعتبر نوع من أنواع العنف الهيستري، مضيفة: "ليس هكذا يتعلم أبنائنا"، مطالبة بتحديد المدرس الذي عاقب الفتاة بهذه الطريقة التي تخرج عن كل القيم والقواعد التربوية.



وأضافت مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، أنهم يبحثون عن الفتاة التي ظهرت في الفيديو".

