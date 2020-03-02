النيابة تصرح بدفن جثة "نائب مأمور" لقي مصرعه في إنقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي ببني سويف

صّرحت نيابة بني سويف، بدفن جثة نائب مأمور مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، لقي مصرعه، إثر حادث سير، وقع، اليوم الأثنين، إثر إنقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه حالة وفاة لشاب في العقد الرابع من العمر، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة رائد شرطة "حسن هاشم عبدالباقي" 37 سنة، نائب مأمور مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، إثر أنقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم (ط ط هـ 759) وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.



وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم إتخاذ الاجرءات القانونية والإدارية، وإستصدار تصريح الدفن.

