حسن شاكوش عن أزمته المالية: "كنت بشتغل في اليوم بـ10 جنيه"

ذكر حسن شاكوش أنه عانى من أزمته المالية رغب طموحه كلاعب كورة عمل في محل شقيقه للحصول على مال ليساعده في وقال "شاكوش" إنه كان يعمل حتي 3 الفجر ليأخد 10 جنيه في اليوم معيشته.



وتابع "شاكوش"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤليتي"، أنه يحب والديه جدا لدرجة أنه أراد أن يرسم "وشم" بيده مكتوب عليه "لولا خوفي من ربي لعبدتك يا أمي".



وبعد طرده من مجال الكورة لم يخبر والده الذي كان يوصيه بالعمل إما كلاعب أو مغني ولكن بعد عدة أيام توفى والده.