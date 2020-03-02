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حسن شاكوش: "كنا بنجمع من كل لاعب فينا جنية عشان معناش فلوس نتعشى"

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:59 م
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
روان هيثم محمد
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أفصح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن بعض التفاصيل التي عايشها خلال تمرينه في النادي.

وكشف "شاكوش" خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى" في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" قائلا: كنت بفطر في النادي، والغدا كان الساعة 2ونص فطبعا مش هلحق اتغدا وانزل اتمرن في نفس الوقت.

وتابع "شاكوش" قائلا: كنت بنزل اكل اي حاجة سريعة تسندني، وكان العشا سبعة بليل ومحدش في الدنيا بيتعشى الساعة سبعة وكان بيبقا بيضتين وحتة جبنة.

وأضاف "شاكوش" قائلا: باجي الساعة 12بليل بجوع عايز أكل تاني ومعييش فلوس واضطر انا وصحابي ندفع كل واحد فينا جنية ونلم 15 جنية من 15 واحد، وكان فيه محل فول وطعمية قدام الاستاد وننزل نجيب ب 2جنية طعمية وبتنجان.

وفي سياق أخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.


وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.
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