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قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:06 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع أسعار الدولار وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الإحتياطي الفيدرالي لإحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صرح بأنه في حين بقاء الاقتصاد الأمريكي قوياً إلا أن كورونا يُشكل خطراً آخذ في التطور وأن البنك المركزي يقف مستعداً لاتخاذ إجراء عند الضرورة.

وتراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع الإنفاق على البناء الأمريكي لأعلى مستوى على الإطلاق.

وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.8 بالمائة ليسجل 1594.80 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1612.10 دولار للأوقية خلال التعاملات.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1592.67 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 97.304.
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الكلمات المفتاحية

العقود الأجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

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