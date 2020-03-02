مارتينيلي يقود هجوم آرسنال ضد بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بورتسموث في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : مارتينيز.





خط الدفاع : سوكراتيس - ديفيد لويز - بابلو ماري - ساكا.





خط الوسط : توريرا - جندوزي - نيلسون - ويلوك - نيكيتاه.





خط الهجوم : مارتينيلي.





وكان فريق أرسنال قد تعرض لهزيمة قاسية من فريق أولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وودع الفريق اللندني بطولة كأس الاتحاد الأوروبي على يد الفريق اليوناني بالرغم من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف.



