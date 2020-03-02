ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

أعلنت اللجنة القضائية، المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المستشار أحمد دقة، أن عدد المهندسين الذين شاركوا بالتصويت على مستوى الجمهورية بلغ 31 ألف و984 صوت، من بينهم 24 ألف و746 صوت صحيح فقط، وعدد الأصوات الباطلة 7238 صوت، مشيرة إلى أن إجمالى من لهم حق التصويت 325 ألف و594 صوت.



وقالت اللجنة، إن الفائزين بشعبة الكهرباء، (فوق السن) هم: أشرف محمد السيد نصير 2420 صوت، عادل على 1843 صوت، محمد سليمان محمود سليمان 1822 صوت، أحمد محمد صلاح الدين الشناوي 1443 صوت، أحمد السيد 1263 صوت، والأقل من 15 سنة، كريم علاء الدين عبد الموجود أحمد 1415، ومحمود سعفان السيد موسي 1400، وفى شعبة الميكانيكية (فوق السن)، عادل درويش 1412، عبدالله عبد الرحيم 1111، طاهر فوزى 1067 صوت، محمد عبد المجيد 1044 صوت، فائق جرجس فايق 9067، الأقل من السن، أحمد صبرى حمادة 1112 صوت، ومحمد سعد 616 صوت.



وأضافت اللجنة أنه في شعبة كيميا (فوق السن) فاز ابراهيم اسماعيل محمد 206 صوت، محمد عبد الباسط 170 صوت، منال عبد الجابر 149، وفي كيميا (تحت السن) فاز، أحمد محمد أحمد سليمان 184 صوت، مهاب محمد برعي نصر 179 صوت



وتابعت "في شعبة تعدين (فوق السن) فاز، سمير إبراهيم حسن زايد 579 صوت، صبري أبو الوفا شرقاوي 540 صوت، محمد الجيوشي عبد الوكيل أحمد 377 صوت، شعبة تعدين (تحت السن) فاز أحمد عرفه حسين أحمد 403 صوت، حمدي أحمد محمد نور، وفي عمارة (فوق السن) فاز ولاء أحمد السيد محمد نور 650 صوت، مدحت فتح الباب 646 صوت، معتز محمود طلبه 643، أحمد السيد عبد الفتاح 580 صوت، أحمد حسين حسني 559 صوت، وفي شعبة عمارة (تحت السن) فاز محمد حموده محمد فتح الله 569، ياسمين عاطف محمد 458



وفي شعبة مدني (فوق السن) فاز نير حمدي أحمد مرسي 3013 صوت، وليد أحمد فؤاد محمد 2436، عمرو محمد عبد المنعم 2430، أحمد علي رمزي أحمد 2322، خالد محمد توكل 2121، شعبة مدني (تحت السن) فاز محمد ثروت محمد 3134، مايكل جرجس عدلي جرجس 1390، وفي شعبة غزل (فوق السن) محمد عزام 238، الامير محمد ابراهيم إمام 212، سمير أحمد أبو الفتوح 207، وفي شعبة غزل (تحت السن) فاز محمد ثروت 3134 صوت، مايكل جرجس 1590 صوت.