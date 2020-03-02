شروط وخطوات.. كل ما تريد معرفته عن المعاش المبكر

المعاش المبكر.. تسعى الحكومة المصرية، إلى إجراء إصلاحات إدارية بمختلف القطاعات، وتقديم كل ما هو إيجابي للمواطنين، ولاسيمًا موظفي الدولة، المنتمين لهيكلها الإداري والوظيفي.





التقديم في المعاش المبكر





وفتحت الحكومة المصرية باب التقديم للحصول على المعاش المبكر للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة لمن تجاوزت أعمارهم الخمسين، مع وجود امتيازات الحصول على ترقية إضافية والحصول على معاش كامل غير منقوص.





المعاش المبكر اختياري





بعدما أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإصلاح الإداري، المهندس هاني محمود، أن المعاش المبكر لن يكون إجباري بل سيكون إختياري، لمن هم تعدوا السن المسموح لهم بالمعاش الـ 50 عام، وأن هذة الخطوة هي عملية تهدف للإصلاح الإداري.





المعاش المبكر.. الشروط





وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج تطبيق، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 ، فيالأول من يناير 2020، منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل او صاحب العمل او صاحب المعاش او المستحقين عن اصحاب المعاشات.





ووضعت الحكومة عدة شروط من أجل الحصول على المعاش المبكر، نسردها في السطور التالية:





- أولاً: يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.





- ثانيًا: يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر.





- ثالثًا: إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.





- رابعًا: ألا يزيد إجمالي المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.





- خامسًا: تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.





طرق الحصول على المعاش المبكر والإجراءات اللازمة:





هناك لوائح وقوانين منظمة لخروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، كما نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، منها:





1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.





2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.





3- لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.





4- يشترط أن يكون الموظف الراغب في المعاش المبكر التوجه بطلب لجهة عمله، وأن تكون مخاطبة بأحكام الخدمة المدنية، وعن الجهات غير المخاطبة بـ"الخدمة المدنية"، فمن حقها أن تستجيب لهذا الأمر أو ترفضه.





5- يستحق المتقدم لـ"المعاش المبكر"، "ترقية استثنائية" قبل إحالته للمعاش، وترقية 5 سنوات في معاشه، مضيفاً: "لو كان عمره 55 عاماً على سبيل المثال، يحاسب كأنه خرج على المعاش في سن الستين".





أهم ما يميز المعاش المبكر لبالغي سن التقاعد





يرتبط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر.





يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على"80%"، من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق وفى جميع الأحوال.





إذا انخفض إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.



