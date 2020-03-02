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سؤال برلماني بشأن عدم فرش المساجد التابعة لوزارة الأوقاف

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:39 م
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الدكتور هشام مجدي
الدكتور هشام مجدي
دينا إبراهيم
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تقدم الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلي الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بشأن عدم فرش المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

وأضاف النائب في تصريح خاص إلى "الفجر" أن هناك إهمال شديد في فرش المساجد خاصة بمحافظة بنى سويف مركز ناصر، مشيرًا أن الأمر يحتاج إلي تدخل النواب لفرش المساجد ولم ينتهي الأمر بالوساطة لفرش المساجد بل إن الوزير يضع نواب المحافظة في موقف حرج مع أهالي المراكز والقري التابعة للمحافظة حيث يتم فرش مسجد كل أربعة شهور في حين أن عدد المساجد المطلوب فرشها أكثر بكثير.

وتساءل عضو مجلس النواب، هل بيوت الله تحتاج لواسطة لفرشها والإهتمام بها وبعنايتها؟ ومتي تتحمل وزارة الأوقاف مسؤليتها تجاه هذا الأمر؟. 
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب سؤال برلماني الأوقاف

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