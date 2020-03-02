Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الصحة الأسبق: من الممكن أن يصاب الإنسان بفيروس كورونا ويشفى منه بدون علاج

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:35 م
Advertisements
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
Advertisements

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق وأستاذ الأمراض الصدرية إن هناك فرق بين العدوى والمرض حيث أنه يمكن أن يدخل الفيروس داخل جسم الإنسان ولا يتعرض للمرض، فمن الممكن أن يحمل الإنسان فيروس كورونا ويشفى منه بدون علاج، مشيرا إلى أن الفيروس قد ينتقل إلى 4 أشخاص ويصيب اتنين فقط فتختلف المسألة من شخص لآخر، ومن درجة وقوة المرض كذلك.

 

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام مع عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن الأنفلونزا تكسير في الجسم مع العطس ورشح مع السخونية، وكذلك كورونا، حيث أن الأعراض متشابهة جدًا بين الأنفلونزا الموسمية وكورونا والتفرقة بشكل عام صعب جدًا، لافتا إلى أن ارتداء الكمامة مفيد جدا للشخص المريض حتى لا ينقل مرضه للآخرين أو للأشخاص الذين يتعرضون للمرضى أو يتعاملون معهم مثل الأطباء.

 

وأكد تاج الدين، أن الإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية صحيحة وسليمة ووفقا لإجراءات منظمة الصحة العالمية، مشددا على ضرورة أن يتوخى الجميع الحذر في مسألة نشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة وعلى الإعلام أن يسأل أهل العلم.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 12 ساعة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ ساعة و 17 دقيقة

"كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن العمل علي إنتاج لقاح لفيرس كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة و 18 دقيقة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

08:07 م

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

06:32 م

"كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status