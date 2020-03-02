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كفر الشيخ ضيفا على الصيد وعثماثون مع سبورتنج وشباس ضد سمنود

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:39 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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يقام غدا الثلاثاء مواجهات الجولة 22 بالمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث وتأتي المباريات كالتالي:-

يستضيف بلطيم صاحب المركز التاسع نظيره الحامول الذي يحتل المركز الرابع، بينما يحل فريق سمنود ضيفا علي شباس الشهداء.


وعلي ملعب استاد طنطا يتقابل سبورتنج كاسل برصيد 31 نقطة، صاحب المركز السادس مع عثماثون طنطا الذي يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

وفي مباراة ستشهد اثارة كبيرة يستصيف نادي سمنود مباراة القمة بين فريقي صيد المحلة وكفر الشيخ في مواصلة من كلاهما بالإطاحة بالآخر للتربع علي صدارة المجموعة.

وعلي ملعب دسوق يخرج سيدي سالم صاحب المركز الثاني عشر لمواجهة دسوق الذي يحتل المركز الثامن.

ويتواجه اتحاد بسيون مع الزعفران علي ملعب الأول، ومطوبس مع مركز شباب الحنفي.


ترتيب المجموعة

1 - كفر الشيخ 50 نقطة
2- صيد المحلة 47 نقطة
3- عثماثون 41 نقطة
4- الحامول 38 نقطة
5- سمنود 36 نقطة
6- سبورتنج كاسل 31 نقطة
7- شباس الشهداء 25 نقطة
8-دسوق 25 نقطة
9- بلطيم 23 نقطة
10- مطوبس 22 نقطة
11- الزعفران 20 نقطة
12- سيدي سالم 20 نقطة
13- اتحاد بسيون 18 نقطة
14- الحنفي 6 نقاط
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