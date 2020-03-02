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رسميا.. الإتحاد الإنجليزي يوجه تهمة سوء السلوك لكارلو أنشيلوتي

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:33 م
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كارلو انشيلوتي
كارلو انشيلوتي
عبد القادر عرابي
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وجه الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم تهمة سوء السلوك للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون، على خلفية البطاقة الحمراء التي تلقاها مساء أمس الأحد، في مواجهة فريقه ضد مانشستر يونايتد.

 

وقال الإتحاد الإنجليزي في بيان مقتضب: "تم إقرار التصرف الذي قام به أنشيلوتي خلال مباراة أمس ضد مانشستر يونايتد واللغة التي تحدث بها للحكم تحت بند سوء السلوك".

 

وأضاف البيان: "أمام أنشيلوتي فرصة للإجابة على ذلك الإتهام حتى يوم الخميس 5 مارس المقبل".

 

وقام حكم المباراة كريس كافاناج بإلغاء هدف للتوفيز بواسطة اللاعب دومنيك كالفيرت لوين في الوقت الضائع من المباراة بداعي التسلل.

 

وتم تأكيد القرار من حكم الفيديو جوناثان موس، حيث كان هذا الهدف كفيلاً بمنح النقاط الثلاث لإيفرتون.

 

وأثار القرار حفيظة أنشيلوتي، والذي هاجم حكم المباراة بضراوة، مما كلفه بطاقة حمراء.

 

وصرح أنشيلوتي عقب اللقاء، أن لاعب إيفرتون جيلفي سيجردسون كان ساقطاً على الأرض في موقف تسلل أثناء إحراز الهدف، لكنه لم يعوق رؤية دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

 

وتعادل مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1 مع مضيفه إيفرتون، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب جوديسون بارك، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كارلو انشيلوتي رياضة ايفرتون الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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