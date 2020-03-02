أحمد موسى: قرار منع مطربي المهرجانات زادت من تعاطف الجمهور معهم

قال الإعلامي أحمد موسى إن مطرب المهرجانات حسن شاكوش أصبح أعلى قائمة الأكثر بحثا في "جوجل" الفترة الماضية فضلًا أنه أصبح في قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، مشيرًا إلى أن أغنية "بنت الجيران" التي أحدثت مشكلة الفترة الماضية تجاوز ت مشاهدتها 160 مليون مشاهدة.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه يجب عدم منع مطربي المهرجانات ولابد من احتضانهم، لافًتا إلى أن هؤلاء يتلقون عروض من الخارج.



وتابع الإعلامي: "قرار منع مطربي المهرجانات زادت من شعبيتهم وتعاطف الجمهور معهم"، لافتًا إلى أن ملايين من الناس يريدون هذه النوعية من الأغاني، معقبًا: "القفل والمنع كارثة في كل شىء ولابد أن يكون هناك ضوابط".



وأشار إلى أن الأغاني لابد أن تليق بمجتمعاتنا والبيوت المصرية ولا تحتوي على إسفاف، متابًعا: "أغاني المهرجانات ظهرت بعد 25 يناير".

