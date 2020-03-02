Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى: قرار منع مطربي المهرجانات زادت من تعاطف الجمهور معهم

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:03 م
Advertisements
احمد موسى
احمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن مطرب المهرجانات حسن شاكوش أصبح أعلى قائمة الأكثر بحثا في "جوجل" الفترة الماضية فضلًا أنه أصبح في قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، مشيرًا إلى أن أغنية "بنت الجيران" التي أحدثت مشكلة الفترة الماضية تجاوز ت مشاهدتها 160 مليون مشاهدة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه يجب عدم منع مطربي المهرجانات ولابد من احتضانهم، لافًتا إلى أن هؤلاء يتلقون عروض من الخارج.

وتابع الإعلامي: "قرار منع مطربي المهرجانات زادت من شعبيتهم وتعاطف الجمهور معهم"، لافتًا إلى أن ملايين من الناس يريدون هذه النوعية من الأغاني، معقبًا: "القفل والمنع كارثة في كل شىء ولابد أن يكون هناك ضوابط".

وأشار إلى أن الأغاني لابد أن تليق بمجتمعاتنا والبيوت المصرية ولا تحتوي على إسفاف، متابًعا: "أغاني المهرجانات ظهرت بعد 25 يناير".
Advertisements

أخبار تهمك

"كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

فينسيوس يكشف عن لقطة غريبة لرونالدو في الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ يوم

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة و 15 دقيقة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن العمل علي إنتاج لقاح لفيرس كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. ممدوح عباس يرد على مرتضى ببيان جديد

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 12 ساعة

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عبد الله السعيد يتحدى ويخطف لاعبا من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

08:07 م

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

06:32 م

"كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status