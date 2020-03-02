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عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:14 م
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بوابة الفجر
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أعلن مرتضي منصور رئيس الزمالك طرد كافة العاملين بالنادي الذين قاموا بوقفة احتجاجية بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم.


وقال مرتضي منصور في فيديو منذ قليل: هناك مؤمرات ضد النادي على مدار الـ24 ساعة الماضية بسبب الحجز على الأموال، ولكني بطمن الجماهير واعضاء الجماهير بأن النادي بخير.


واضاف مرتضي: هاني العتال وممدوح عباس وأحمد سليمان قاموا بتهييج عمال النادي ضدي لإقامة وقفة احتجاجية ما ارتبكه هؤلاء العمال جريمة يعاقب عليها القانون لأنهم كانوا يريدون إغلاق المحور.


وواصل: سوف أدفع مرتبات هؤلاء الموظفين من جيبي الخاص ولكني أريد رؤيتهم مرة أخرى داخل النادي، في ظل عدم احترامهم لما كنت أفعله في الوقت السابق من مكافآت وزيادة مرتبات.

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